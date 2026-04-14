Мбаппе назвал величайший клуб мира

Нападающий мадридского Килиан Мбаппе "Реала" поделился эмоциями от выступления за клуб, подчеркнув особую значимость игры в составе "сливочных", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

"Выступать за эту команду – это как подарок от бога. Играя за "Реал", ты защищаешь цвета величайшего клуба мира, принимаешь участие в самых лучших матчах. Это делает меня очень счастливым. Моя игра здесь улучшилась", - передает слова нападающего Mundo Deportivo.

Мбаппе, выступает за "Реал" с 2024 года, перейдя туда после окончания контракта с ПСЖ. Француз за это время суммарно, во всех турнирах провел 97 матчей, в которых забил 83 гола и сделал 11 ассистов.

Уже в ночь с 15 на 16 апреля, "Реал" проведёт ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" на выезде. В первой встрече мадридцы уступили на "Сантьяго Бернабеу" со счётом 1:2.