"Бавария" завершает подготовку к ответному матчу четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz.

Вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер призвал не зацикливаться на отдельных звёздах соперника, включая Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

"Мбаппе и Винисиус? Речь не о фамилиях, а о важном матче Лиги чемпионов для нас, для всего клуба. Мы играем против "Реала". Я не думаю об отдельных футболистах. Конечно, мы их проанализировали, нам важно показать свой лучший футбол как команда", - сказал Нойер журналистам.