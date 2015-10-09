В матче "Реала" за 12 минут сотворили историю и повторили рекорд Роналду с Неймаром

Полузащитнику лондонского "Арсенала" англичанину Деклану Райсу покорилось достижение португальца Криштиану Роналду и бразильца Неймара в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Что произошло?

Хавбек дважды забил со штрафного в ворота испанского гранда, оформив дубль за 12 минут. В итоге он был признан игроком матча, а его команда разгромила "королевский клуб" (3:0), получив крупное преимущество перед ответной встречей.

Райс вошел в "элиту"

Благодаря двум потрясающим голам со штрафных Райс вошел в элитный список футболистов, став всего пятым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить два мяча со стандартов в одном матче. Согласно информации Goal, ранее это получалось только у Роналду, Неймара, бразильца Ривалдо и марокканца Хакима Зиеша. Особенно примечательно, что англичанин стал первым, кто сделал это в матче против самого титулованной команды турнира — мадридского "Реала".

На пути к историческому достижению

Стоит отметить, что в последний раз "Арсенал" выходил в полуфинал Лиги чемпионов в 2009 году. В прошлом сезоне команда остановилась на стадии четвертьфинала. Тогда их выбила мюнхенская "Бавария", выиграв с общим счетом 3:2.

Ответный матч между "сливочными" и "канонирами" пройдет в Мадриде в ночь с 16 на 17 апреля и начнется в 00:00 по времени Казахстана.

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