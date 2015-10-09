Легенда "Реала" обрушился с критикой на звезд клуба и дал совет Анчелотти

Бывший полузащитник и легенда "Реала" Гути резко высказался после разгромного поражения мадридцев от "Арсенала" (0:3) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. В эфире El Chiringuito TV он подверг жесткой критике как лидеров команды, так и тактические решения Карло Анчелотти, передают Vesti.kz.

По мнению Гути, главные звезды команды не оправдали ожиданий в момент, когда от них ждали лидерства.

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"Да, в таких матчах на поле должны быть лучшие. Но кто реально тянул? Мбаппе, Винисиус, Родриго, Беллингем - все они остались в тени. Это футболисты, которые обязаны решать судьбу матчей. И если они этого не делают, то должны нести ответственность, как и любой другой игрок", - заявил экс-хавбек "сливочных".

Он подчеркнул, что в современном футболе недостаточно просто блистать в атаке. Нужно работать и без мяча, особенно когда результат не в твою пользу:

"Ты не можешь позволить себе игнорировать оборону, если не забиваешь пачками. А никто из них в этом матче не забил вообще. Лидерство - это не только красивые финты".

Гути также дал понять, что Анчелотти стоит обратить внимание на тех, кто сидит на скамейке:

"В распоряжении Карло есть отличные исполнители, но если те, кому он доверяет, не справляются - может, пора поверить в других? Например, Эндрик показал себя в Кубке, забил, проявил характер. И все равно не получил шанса. Почему?".

Напомним, что все голы были забиты после перерыва: дубль оформил Деклан Райс (58-я, 70-я), а третий мяч забил Микель Мерино (75-я).

Ответная игра пройдет в Мадриде в ночь с 16 на 17 апреля в 00:00 по времени Казахстана.