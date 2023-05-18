"Манчестер Сити" выбил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов

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Английский "Манчестер Сити" стал вторым финалистом Лиги чемпионов текущего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ответном матче 1/2 финала команда Хосепа Гвардиолы разгромила на своем поле мадридский "Реал", с которым в первой встрече в Испании была зафиксирована ничья - 1:1.

В первом тайме игры в Манчестере дубль на свой счет оформил португалец Бернарду Силва. Он отличился на 23-й и 37-й минуте.

Во второй половине матча состоялись еще два гола. На 76-й минуте защитник "Реала" Эдер Милитао поразил свои ворота - 3:0, а на 91-й минуте вышедший на замену аргентинский форвард Хулиан Альварес установил окончательный результат.

Напомним, что первым финалистом турнира накануне стал миланский "Интер". Решающий матч Лиги чемпионов сезона 2022/23 пройдет в ночь на 11 июня в Стамбуле (Турция).

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Метки:
Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити

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