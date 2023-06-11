"Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов

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Английский "Манчестер Сити" впервые стал победителем Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финальном матче турнира, который состоялся на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле английский клуб встречался с миланским "Интером".

В первом тайме соперники не сумели отличиться. Более того, "Манчестер Сити" потерял из-за травмы бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне, который был заменен на 36-й минуте. Де Брюйне получил повреждение во втором финале Лиги чемпионов. В первый раз он травмировался в решающем матче сезона - 2020/21 против "Челси".

Во втором тайме голевой счет был открыт. На 68-й минуте полузащитник англичан Родри поразил ворота "Интера".

Итальянцы не оставляли попыток отыграться. Федерико Димарко в одном из эпизодов угодил в каркас ворот "Манчестер Сити".

А в концовке матча Ромелу Лукаку в упор расстреливал Эдерсона, но не смог переиграть голкипера англичан.

Встреча завершилась минимальной победой "Манчестер Сити" (1:0), который в этом сезоне оформил требл. Ранее "горожане" победили в АПЛ и Кубке Англии.

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Метки:
Лига чемпионов Интер Манчестер Сити

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