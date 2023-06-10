"Манчестер Сити" и "Интер" назвали стартовые составы на финал Лиги чемпионов

В ночь на 11 июня пройдет финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером". Решающая игра команд пройдет в Стамбуле (Турция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперники назвали стартовые составы на матч.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аке, Диаш, Стоунз, Аканджи, Родри, Гюндоган, де Брёйне, Грилиш, Силва, Холанд.

"Интер": Онана, Бастони, Ачерби, Дармиан, Димарко, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Думфрис, Джеко, Мартинес.

Главным арбитром встречи будет поляк Шимон Марчиняк.

Встреча начнется в 00:50 по времени Астаны. Ee в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

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