Лига чемпионов
Сегодня 07:17

"Лучший игрок команды не сыграет". "Кайрат" лишился звезды за миллиард перед матчем ЛЧ

©ФК "Кайрат"

Греческий тренер Акис Вавалис, ранее возглавлявший астанинский "Женис", высказался о предстоящем матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и "Олимпиакосом", передают Vesti.kz.

Экс-тренер клуба КПЛ дал прогноз на матч

"Команда ("Олимпиакос") сильнее как индивидуально, так и коллективно, и будет в лучшем тонусе, чем "Кайрат". Это основные данные. "Кайрат" — опытная команда и играет по двум схемам: либо на контратаках против атакующих соперников, как ожидается против "Олимпиакоса", либо через центр. У них быстрые атакующие игроки. Они будут искать пространство для контратак", — цитирует слова Вавалиса Lionnews.

"Хотя лучший игрок команды — Сатпаев — не сыграет. Это, на мой взгляд, самый большой талант в команде. Его уже продали в "Челси", когда ему было 16. В Копенгагене он забил гол. Кажется, он забил 15 или 18 мячей в сезоне...

Думаю, "Олимпиакос" — явный фаворит. Если команда сыграет на своём уровне, ей будет трудно проиграть. Хотя "Кайрат" опытен — их два центральных защитника имеют более 200 матчей в чемпионате России", — добавил греческий специалист.

Почему Сатпаев не сыграет против "Олимпиакоса" в ЛЧ

Напомним, 17-летний форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев не поможет алматинской команде в предстоящей встрече - он получил жёлтую карточку и пропускает тур. Главный тренер "жёлто-чёрных" Рафаэль Уразбахтин заявил, что это было тактическое решение, так как нападающий в любом случае не смог бы сыграть по медицинским причинам.

В текущем сезоне Сатпаев принял участие в 41 игре, забил 19 голов и отдал восемь результативных передач. На данный момент он оценивается в 3 миллиона евро (1,7 миллиарда тенге).

В "Кайрате" сделали заявление об Анарбекове

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →