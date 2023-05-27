Лучший футболист Англии назвал самый любимый матч в своей карьере

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд назвал лучший матч в своей карьере, сообщает Vesti.kz.

Футболист, которого признали футболистом года в Англии, во время получения награды еще раз вернулся к ответной игре с "Реалом" в полуфинале Лиги чемпионов. Норвежца настолько впечатлило выступление "горожан", что он пересмотрел игру еще раз.

"Когда я снова пересмотрел первый тайм против "Реала" – а это один из немногих матчей, которые я решил пересмотреть еще раз – я подумал, что это лучший футбол, что я видел в своей жизни", – цитирует Холанда Marca.

Напомним, "Манчестер Сити" переиграл "Реал" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 4:0 и вышел в финал турнира. Финал, в котором "горожане" встретятся с миланским "Интером", состоится 10 июня в Стамбуле.