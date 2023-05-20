"Лучшая команда в мире". В "Барселоне" отреагировали на вылет "Реала" из Лиги чемпионов

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Сегодня 13:47
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Главный тренер "Барселоны" Хави отреагировал на вылет "Реала" из Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло после поражения от "Манчестер Сити" в ответном полуфинальном матче со счетом 4:0. При этом первая игра завершилась вничью 1:1.

"Мне не нравится слово "разорвали" в футболе. Такое слово или, например, "провал" – они неконструктивны.

Послушайте, "Манчестер Сити" значительно превзошел "Реал", и они воспользовались этим преимуществом. При этом в первом матче на "Бернабеу" такого превосходства не было.

Но в целом "Ман Сити" – достойный победитель. Это лучшая команда в мире", – сказал Хави.

Напомним, что в финале, который состоится 10 июня в Стамбуле, "Манчестер Сити" сыграет с "Интером".

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Метки:
Лига чемпионов Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити

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