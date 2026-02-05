Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик обозначил ключевую проблему команды, без решения которой каталонцам будет крайне сложно претендовать на серьёзные успехи в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Diario Sport, немецкий специалист в целом доволен качеством игры "сине-гранатовых" и прогрессом, который команда демонстрирует в последние недели. Однако серьёзное недовольство у наставника вызывает реализация голевых моментов. По мнению Флика, столь низкая эффективность в атаке может перечеркнуть все амбиции клуба в главном еврокубке.

Тренерский штаб понимает: при нынешнем уровне завершения атак борьба за победу в Лиге чемпионов в текущем сезоне становится практически невозможной.

Напомним, "Барселона" финишировала на пятом месте по итогам общего этапа турнира. Соперник каталонцев в 1/8 финала определится позднее. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов команда дошла до полуфинала, где уступила миланскому "Интеру".