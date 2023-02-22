Лидер сборной Грузии стал автором нового рекорда "Наполи" в Лиге чемпионов

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Сегодня 11:20
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Футболист сборной Грузии Хвича Кварацхелия помог "Наполи" обыграть "Айнтрахт" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая во Франкфурт-на-Майне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Кварацхелия отдал ассист на Джованни Ди Лоренцо, который забил второй гол неаполитанцев на 65-й минуте. При этом Хвича на 36-й минуте не реализовал пенальти.

По информации Opta Sports, этот ассист Хвичи - его шестой матч подряд с результативными действиями.

У Хвичи два гола и четыре результативные передачи в шести матчах этого сезона ЛЧ, он делит первое место в списке ассистентов (также по четыре ассиста у Лионеля Месси и Диогу Жоты).

Кварацхелия - первый игрок в истории "Наполи" с четырьмя результативными передачами за сезон в Лиге чемпионов.

Напомним, что ответная игра команд пройдет в ночь на 16 марта.

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Метки:
Лига чемпионов Наполи ФК Грузия

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