Вингер "Реала" Винисиус Жуниор выразил свое разочарование в связи с неудачным выступлением клуба и невыходом в финал Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. В ответном полуфинальном матче турнира Лиги чемпионов "Манчестер Сити" одержал уверенную победу над "Реалом" со счетом 4:0.

"Все, что я в этом году делал, было не для того, чтобы не выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу. Это разочаровывает. Я хочу продолжать развиваться, улучшать свои показатели, но чтобы это было и на пользу команде. Я бы променял все свои голы и ассисты на финал Лиги чемпионов", - приводит слова Винисиуса Sambafoot.

В Лиге чемпионов Винисиус провел 12 матчей, в которых забил семь мячей. Также на его счету шесть ассистов.

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