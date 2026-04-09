Защитник ПСЖ Нуну Мендеш оказался в центре личной драмы накануне важнейшего матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщают Vesti.kz.

По информации Topskill Sports UK, футболист узнал об измене своей девушки прямо перед первым четвертьфинальным поединком.

Сообщается, что возлюбленная португальца отказалась переезжать в Париж и оставалась жить в его доме на родине. Именно там, как утверждается, она тайно встречалась с другим мужчиной. Обман вскрылся после того, как брат Мендеша застал её с любовником.

Несмотря на эмоциональный удар, ПСЖ сумел уверенно обыграть "Ливерпуль" в первой игре — 2:0. Сам Мендеш принял участие в игре, выйдя в стартовом составе и, отыграв всю встречу целиком.

Ответная встреча пройдёт в Англии на следующей неделе, где определится участник полуфинала турнира.