"Лейпциг" забил три мяча "МЮ", "Челси" не справился с "Краснодаром", а "Зенит" снова проиграл в Лиге чемпионов

Результаты первого дня.

Фото: ФК "Челси"©
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Вчера 08:56

Состоялись матчи первого игрового дня в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В группе F "Зенит" дома уступил дортмундской "Боруссии" - 1:2. Первыми успеха добились хозяева усилиями Себастьяна Дриусси на 16-й минуте. На это гости ответили точными ударами Лукаша Пищека и Акселя Витселя на 68-й и 78-й минутах соответственно. Как итог, российский клуб потерпел пятое поражение и осел на последнем месте в таблице, которую с 13 очками возглавляют дортмундцы.



Другой матч квартета, ПСЖ - "Истанбул Башакшехир", не был доигран из-за расизма со стороны одного из судей на 16-й минуте. Как результат, встреча будет доиграна с другой судейской бригадой сегодня, 9 декабря, когда состоятся матчи второго игрового дня. Как бы ни сложится игра, из квартета H в плей-офф пробились "Лейпциг" и ПСЖ. 

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Футбол Лига чемпионов
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Вчера 08:56
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