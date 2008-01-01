"Лейпциг" забил три мяча "МЮ", "Челси" не справился с "Краснодаром", а "Зенит" снова проиграл в Лиге чемпионов

Состоялись матчи первого игрового дня в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.



В группе F "Зенит" дома уступил дортмундской "Боруссии" - 1:2. Первыми успеха добились хозяева усилиями Себастьяна Дриусси на 16-й минуте. На это гости ответили точными ударами Лукаша Пищека и Акселя Витселя на 68-й и 78-й минутах соответственно. Как итог, российский клуб потерпел пятое поражение и осел на последнем месте в таблице, которую с 13 очками возглавляют дортмундцы.







Другой матч квартета, ПСЖ - "Истанбул Башакшехир", не был доигран из-за расизма со стороны одного из судей на 16-й минуте. Как результат, встреча будет доиграна с другой судейской бригадой сегодня, 9 декабря, когда состоятся матчи второго игрового дня. Как бы ни сложится игра, из квартета H в плей-офф пробились "Лейпциг" и ПСЖ.