"Кризис "МЮ": "красные дьяволы" выдали худший старт за полвека

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Сегодня 16:35
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"Манчестер Юнайтед" выдал худший старт сезона с середины прошлого века, сообщают Vesti.kz.

В последнем матче "красные дьяволы" крупно уступили "Ньюкаслу" (0:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

По информации Sports.ru, подопечные Эрика тен Хага проиграли 8 из 15 матчей сезона. Подобного не было с 1962 года - тогда было 9 поражений. Также "МЮ" впервые с сезона-1930/31 уступил в 5 из 10 домашних игр.

В текущем сезоне "МЮ" проиграл "Тоттенхэму", "Арсеналу", "Брайтону", "Баварии", "Кристал Пэлас", "Галатасараю", "Манчестер Сити" и "Ньюкаслу".

"МЮ" занимает восьмое место в таблице АПЛ, набрав 15 очков в 10 матчах.

В квартете А Лиги чемпионов команда Эрика тен Хага идет третьей с 3 очками после 3 туров. Следующий матч она проведет на выезде против "Копенгагена" 8 ноября.

Метки:
Манчестер Юнайтед АПЛ Лига чемпионов
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