Клубу Покатилова выбрали соперника по Лиге чемпионов

Определился соперник азербайджанского "Сабаха" в первом отборочном раунде квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

На старте турнира клуб из Баку сыграет с чемпионом Уэльса клубом "Нью-Сейнтс". Первая встреча пройдет 7 или 8 июля в Баку. Ответная - 14 или 15 июля на выезде.

Напомним, в составе "Сабаха" выступает вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов, который помог своему клубу впервые в истории стать чемпионом страны.

Жеребьевка второго отборочного раунда турнира пройдет завтра, 17 июня.

Первые матчи второго отборочного раунда состоятся 21–22 июля, ответные встречи пройдут 28–29 июля. Точные даты и время начала игр будут объявлены после проведения жеребьёвки.