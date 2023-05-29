Клопп высказался о непопадании "Ливерпуля" в Лигу чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 14:59
©instagram.com/jurgenkloppite

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал непопадание команды в Лигу чемпионов. Его футболисты финишировали на пятом месте в таблице английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Ранее форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что опустошен из-за невыхода команды в ЛЧ.

На вопрос, беспокоит ли ближайшее будущее Салаха после этого заявления, Клопп сказал:

"Не беспокоюсь, нет. Я слышал только то, что он сказал, но я не смог прочитать ничего, что могло бы привести к такому развитию событий.

Если бы ко мне пришел игрок и сказал: "О, мы не попали в Лигу чемпионов, я должен уйти", я бы сам отвез его в другой клуб.

Я бы взял ключи и сказал "садись в машину, куда хочешь, я тебя отвезу".

Это было бы то, чего я никогда не мог бы понять. Я же не говорю: "О, мы не попали в Лигу чемпионов, мне нужно работать в Лиге чемпионов, поэтому я еду", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Клопп считает, что в такие моменты не стоит уходить.

"Я несу ответственность за все это, поэтому в такие моменты нельзя уходить.

С Мо это не так, совсем не так, и никто другой мне не говорил о его желании уйти. Я видел его сейчас в столовой, и он улыбался. Я не знаю, по какой причине, я не спрашивал, но он был не в плохом настроении. Вот и все.

Если ты не попадаешь в Лигу чемпионов, то лучшее место, которое можешь занять, это пятое, так мы и сделали.

Мы оказались на пятом месте не из-за последних 10 игр, а из-за отсутствия последовательности до этого. Мы не добились того, чего все хотели или ожидали, но мы по-прежнему очень едины, и это хорошо".

Напомним, что последний раз "Ливерпуль" не участвовал в Лиге чемпионов в сезоне-2016/2017, когда команда заняла восьмое место в чемпионате Англии и осталась без еврокубков.

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Метки:
Ливерпуль Лига чемпионов Салах Мохамед Клопп Юрген

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