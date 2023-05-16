Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Лестером" в матче 36-го тура АПЛ, передает "Чемпионат". Он также оценил шансы на попадание своей команды в Лигу чемпионов по итогам сезона.

"Мы делаем все, что можем. Мне не кажется, что наши шансы высоки, учитывая, как сейчас играют "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед". Но будет жаль, если кто-то из них оступится, а мы не воспользуемся шансом. Поэтому надо делать свою работу.

"Ньюкасл" и "МЮ" предпочли бы, чтобы мы проиграли "Лестеру". Я бы тоже этого хотел, будь я на их месте. Теперь вопрос в том, допустят ли они ошибку и выиграем ли мы два оставшихся матча. Случится ли это? Я не знаю", сказал Клопп.

Напомним, "Ливерпуль" обыграл "Лестер" со счетом 3:0 и продолжают занимать пятое место в турнирной таблице.

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