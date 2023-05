"Ливерпуль" одержал разгромную победу в АПЛ

В Лестере состоялся матч английский Премьер-лиги, в котором одноименный клуб принимал на своем поле "Ливерпуль", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась в рамках 36 тура и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

Дубль в первом тайме оформил полузащитник Кертис Джонс. Он отличился на 33 и 36 минутах.

А на 71 минуте точку в матче поставил защитник красных Трент Александер-Арнольд, забивший в ворота "Лестера" третий мяч.

Все три голевые передачи в матче отдал Мохамед Салах.

A beautifully-timed run before a clinical finish from @curtisjr_10 to open the scoring 👌 pic.twitter.com/P02n8rqmwr