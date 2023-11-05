Бывший футболист "Манчестер Сити" Самир Насри выразил свое мнение относительно возможного перехода форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в "Реал", сообщают Vesti.kz.

"Еще два года назад я назвал Мбаппе лучшим футболистом мира. Сейчас я по-прежнему так считаю. Мне кажется, ему лучше остаться в ПСЖ, который пока не выигрывал Лигу чемпионов, чем перейти в "Реал" и в 15-й раз победить в турнире", - цитирует Насри Le Journal du Dimanche.