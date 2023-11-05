Килиана Мбаппе предостерегли от перехода в "Реал" из-за Лиги чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Вчера 23:00
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Бывший футболист "Манчестер Сити" Самир Насри выразил свое мнение относительно возможного перехода форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в "Реал", сообщают Vesti.kz.

"Еще два года назад я назвал Мбаппе лучшим футболистом мира. Сейчас я по-прежнему так считаю. Мне кажется, ему лучше остаться в ПСЖ, который пока не выигрывал Лигу чемпионов, чем перейти в "Реал" и в 15-й раз победить в турнире", - цитирует Насри Le Journal du Dimanche.

В текущем сезоне 24-летний Мбаппе принял участие в 13 матчах в различных турнирах, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее появились сообщения о возможном переходе Мбаппе в "Реал" летом следующего года в качестве свободного агента, но представители "сливочных" опровергли информацию о наличии переговоров с французским игроком.

Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Реал Мадрид Лига чемпионов

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