Лига чемпионов
Сегодня 09:24

Килиан Мбаппе установил рекорд всех времен после матча в Алматы

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе сотворил шоу во втором туре Лиги чемпионов, оформив хет-трик в ворота алматинского "Кайрата", сообщают Vesti.kz.

Этот подвиг вписал француза в историю клуба: Мбаппе стал первым игроком, забившим первые три гола "сливочных" в одном розыгрыше турнира, сообщает Opta.

Сезон 2025/26 Мбаппе начал феерично - в девяти матчах за "Реал" он уже наколотил 13 мячей и сделал одну результативную передачу.

В Лиге чемпионов Килиан лидирует в гонке бомбардиров с пятью голами. Ближайшие преследователи - Харри Кейн и Майкл Олисе из "Баварии", а также Жонатан Буркардт из "Айнтрахта", у которых по четыре точных удара.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 ПСЖ 2 2 0 0 6-1 6
4 Интер 2 2 0 0 5-0 6
5 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
6 Карабах 2 2 0 0 5-2 6
7 Боруссия-09 Д 2 1 1 0 8-5 4
8 Манчестер Сити 2 1 1 0 4-2 4
9 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
10 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
11 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
12 Ньюкасл Юнайтед 2 1 0 1 5-2 3
13 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
14 Спортинг Л 2 1 0 1 5-3 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Барселона 2 1 0 1 3-3 3
17 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
18 Челси 2 1 0 1 2-3 3
19 Наполи 2 1 0 1 2-3 3
20 Юнион Сент-Жилуаз 2 1 0 1 3-5 3
21 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
22 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
23 Ювентус 2 0 2 0 6-6 2
24 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
25 Байер 2 0 2 0 3-3 2
26 Вильярреал 2 0 1 1 2-3 1
27 Копенгаген 2 0 1 1 2-4 1
28 ПСВ Эйндховен 2 0 1 1 2-4 1
29 Олимпиакос 2 0 1 1 0-2 1
30 Монако ФК 2 0 1 1 3-6 1
31 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
32 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
33 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
34 Атлетик 2 0 0 2 1-6 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

