Каземиро может не сыграть за "МЮ" в Лиге чемпионов

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Сегодня 17:27
©manutd.com

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро был заменен в перерыва матча с "Ньюкаслом" (0:3) в рамках 1/8 финала Кубка лиги. После игры главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг объяснил, почему не выпустил бразильца на второй тайм, сообщают Vesti.kz.

"Перед самым перерывом он получил травму. Поэтому мы вынуждены были его снять с игры", - приводит слова Эрика тен Хага пресс-служба "МЮ".

Отвечая на вопрос о том, выбыл ли бразилец из строя до перерыва на международные матчи сборных в середине ноября, тен Хаг сказал следующее:

"Я не могу ответить на этот вопрос сейчас. Нам нужно подождать 24 часа, но я думаю, что в субботу он точно не сыграет".

Отметим, что 4 ноября "МЮ" в гостях сыграет с "Фулхэмом" в рамках 11-го тура английской премьер-лиги. При этом 8-го числа команде тен Хага предстоит встретиться на выезде с "Копенгагеном" на групповом этапе Лиги чемпионов.

И там, и там "МЮ" необходимо выправлять турнирную ситуацию. В АПЛ "красные дьяволы" занимают восьмое место, набрав 15 очков в 10 матчах, а в квартете А ЛЧ идут третьими с 3 очками после 3 туров.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Тоттенхэм Хотспур 10 8 2 0 22-9 26
2 Арсенал 10 7 3 0 23-8 24
3 Манчестер Сити 10 8 0 2 22-7 24
4 Ливерпуль 10 7 2 1 23-9 23
5 Астон Вилла 10 7 1 2 26-14 22
6 Ньюкасл Юнайтед 10 5 2 3 26-11 17
7 Брайтон энд Хов Альбион 10 5 2 3 23-19 17
8 Манчестер Юнайтед 10 5 0 5 11-16 15
9 Вест Хэм Юнайтед 10 4 2 4 16-17 14
10 Брентфорд 10 3 4 3 16-12 13
11 Челси 10 3 3 4 13-11 12
12 Вулверхэмптон Уондерерс 10 3 3 4 13-17 12
13 Кристал Пэлас 10 3 3 4 8-13 12
14 Фулхэм 10 3 3 4 9-16 12
15 Эвертон 10 3 1 6 10-14 10
16 Ноттингем Форест 10 2 4 4 10-15 10
17 Борнмут 10 1 3 6 8-21 6
18 Лутон Таун 10 1 2 7 9-20 5
19 Бернли 10 1 1 8 8-25 4
20 Шеффилд Юнайтед 10 0 1 9 7-29 1

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Метки:
Манчестер Юнайтед Лига чемпионов АПЛ
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