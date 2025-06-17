"Кайрату" подобрали идеального соперника в Лиге чемпионов

Сегодня, 17 июня, три клуба казахстанской премьер-лиги узнают соперников по первому раунду еврокубкового отбора. Российский эксперт Александра Троицкий высказался на тему того, какие команды были бы удобнее для коллективов из КПЛ, передают Vesti.kz со ссылкой на "АЗИЯ-СПОРТ".

Алматинский "Кайрат", ставший чемпионом Казахстана, примет участие в отборочном раунде Лиги чемпионов. По мнению Троицкого, идеальным вариантом для команды стал бы гибралтарский клуб "Линкольн Ред Импс". Однако при неблагоприятном жребии алматинцам может достаться один из более сложных оппонентов - болгарский "Лудогорец" или шведский "Мальме".

В Лиге Европы выступит "Актобе". Оптимальным вариантом для команды из западного Казахстана видится словенский "Целе", тогда как в числе потенциальных тяжелых соперников - донецкий "Шахтер", польская "Легия" и другие крепкие клубы.

"Ордабасы", получивший путевку в Лигу конференций, также начнет свой путь с первого раунда. Как отмечает эксперт, в идеале шымкентцам хотелось бы сыграть с сан-маринским "Тре Фиори", а среди реальных и более серьезных соперников - белорусские "Неман" и брестское "Динамо", три клуба из Северной Македонии, а также грузинское "Торпедо".

Что касается "Астаны", столичный клуб стартует с второго раунда квалификации Лиги конференций, и свои пары он узнает днем позже - 18 июня.

Жеребьевки пройдут в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Матчи первого квалификационного раунда запланированы на июль.

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