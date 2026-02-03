"Кайрату" назвали соперников по Лиге чемпионов-2026/27

Портал Footrankings представил предварительный сценарий распределения клубов на старте квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/27, смоделировав возможный состав участников первого отборочного этапа турнира, сообщают Vesti.kz.

Аналитическая показала обновлённую модель отбора в Лигу чемпионов, обозначив клубы с гарантированным участием в квалификации и распределив их по корзинам перед жеребьёвкой. Всего в список команд, уже обеспечивших себе место в отборе главного еврокубка, вошли десять коллективов.

Среди них оказался и алматинский "Кайрат". Казахстанский клуб, дебютировавший в текущем розыгрыше общего этапа Лиги чемпионов, получил статус сеянного и на данный момент фигурирует как безусловный участник квалификации сезона-2026/27.



