"Кайрат" сделал заявление по билетам на матч с "Реалом"

"Кайрат" сделал заявление по билетам на домашний матч с "Реалом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
"Все билеты на "Кайрат" - "Реал" проданы!
Матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится 30 сентября в 21:45 на Центральном стадионе.
Вход на территорию будет открыт с 18:45 — за три часа до начала игры. Рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно пройти контроль и избежать скопления очередей. Попасть на стадион можно будет с трёх сторон: со стороны проспекта Абая, улицы Сатпаева и улицы Байтурсынова", - говорится в заявлении клуба.
30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)
21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)