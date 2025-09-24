"Кайрат" сделал заявление по билетам на матч с "Реалом"

"Кайрат" сделал заявление по билетам на домашний матч с "Реалом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

"Все билеты на "Кайрат" - "Реал" проданы! Матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится 30 сентября в 21:45 на Центральном стадионе. Вход на территорию будет открыт с 18:45 — за три часа до начала игры. Рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно пройти контроль и избежать скопления очередей. Попасть на стадион можно будет с трёх сторон: со стороны проспекта Абая, улицы Сатпаева и улицы Байтурсынова", - говорится в заявлении клуба.

Расписание следующих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)