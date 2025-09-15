"Кайрат" - "Реал": объявлены цены и дата старта продаж билетов на матч Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" выступил с заявлением относительно реализации билетов на домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

Матч "Кайрат" - "Реал" в Алматы

"Продажа билетов на эту игру стартует 23 сентября в 17:00 по времени Алматы. Сам матч "Кайрат" - "Реал" состоится 30 сентября и пройдет на Центральном стадионе в Алматы.

"На один ИИН допускается приобретение не более двух билетов в одни руки, а данные будут строго проверяться как при покупке, так и при входе на стадион".

"Цены на билеты, согласованные с УЕФА и единые для всех домашних матчей общего этапа, составят от 30 000 до 250 000 тенге. Ценовая политика соответствует требованиям турнира и международной практике проведения матчей Лиги чемпионов", - пояснили в "Кайрате".

Что по ценам на билетыИнформация для владельцев абонементов

Они получат уникальную возможность заранее выкупить свои места по льготной цене. Им предварительно позвонят и предоставят всю необходимую информацию по выкупу мест до начала продаж.

"Это проявление особой лояльности клуба к самым преданным поклонникам "Кайрата".

Обращение ФК "Кайрат"

"В сети распространяется недостоверная информация о предварительной продаже билетов. Настоятельно просим приобретать их исключительно через официальные каналы – сайт клуба, мобильное приложение Qairat SuperApp и сервис Ticketon. Только это гарантирует подлинность билета и право прохода на стадион", - говорится в сообщении клуба.





Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведёт 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

