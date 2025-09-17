"Кайрат" получил 140 тысяч заявок на билеты на матч с "Реалом": а стадион на 23 тысячи

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин поделился интересной информацией о предстоящем матче с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

"Кайрат" - "Реал": где и когда пройдёт матч

Встреча команд состоится 30 сентября в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов и пройдёт на Центральном стадионе в Алматы.

"Команде сделали по пять билетов на каждого. Стадион не такой большой — вмещает всего 23 тыс. По моим данным, заявок оставлено около 140 тыс. на матч с "Реалом". Как мне объясняли наши руководители, мы не можем взять и раздать билеты всем, потому что тогда не сумеем позволить купить билет обычным болельщикам. Да, огромный ажиотаж, но у нас был ажиотаж на всех матчах Лиги чемпионов. Даже люди, которые никогда не ходили на футбол, сейчас хотят попасть. Мы удивляемся: на "Реал" хотят или на нас?", — сказал Уразбахтин в беседе с "Чемпионатом".

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведёт 8 матчей (4 дома и 4 на выезде).

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

