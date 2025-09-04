"Кайрат" определился с составом на историческую Лигу чемпионов

Стала известна заявка алматинского футбольного клуба "Кайрата" для участия в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.
Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин включил в заявку алматинского клуба 25 игроков.Вратари: Александр Заруцкий, Темирлан Анарбеков;Защитники: Луиш Мата (Португалия), Дамир Касабулат, Лев Кургин, Александр Мартынович (Беларусь), Офри Арад (Израиль), Александр Мрынский, Александр Широбоков, Лука Гадрани (Грузия), Данияр Ташпулатов, Егор Сорокин (Россия);Полузащитники: Адилет Садыбеков, Гиорги Зариа (Грузия), Олжас Байбек, Дэн Глэйзер (Израиль), Еркин Тапалов, Юг Станоев (Сербия), Валерий Громыко (Беларусь);Нападающие: Жоржиньо (Португалия), Дастан Сатпаев, Эдмилсон (Бразилия), Исмаил Бекболат, Рамазан Багдат, Рикардиньо (Бразилия).
Список B*:Вратари: Диас Реимов, Шерхан Калмурза;Защитники: Акежан Каликулов, Амирбек Базарбаев;Полузащитники: Абылай Толеухан, Даулет Орынбасар, Азамат Туякбаев.
* - игроки молодежной команды, внесенные в список B (футболист заявлен из академии/молодёжной команды).Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов
На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).
В плей-офф выйдут восемь первых команд общей таблицы и победители стыков, в которых сыграют клубы, занявшие позиции с 9-й по 24-ю. Проигравшие в стыковых матчах, а также клубы с 25-го по 36-е место, завершат выступление в еврокубках (больше не будет понижения в Лигу Европы).
УЕФА принял решение по домашнему стадиону "Кайрата" на Лигу чемпионов
Напомним, "Кайрат" впервые в своей истории вышел в основной этап Лиги чемпионов.
В раунде плей-офф ЛЧ "Кайрат" сенсационно обыграл "Селтик" в серии пенальти. Основное время ответной встречи, как и в первой игре в Глазго (Шотландия), завершилось нулевой ничьей.
В результате командам пришлось выявлять победителя в серии пенальти, где точнее оказались футболисты алматинского клуба - 3:2.