"Карабах" в шаге от исторического плей-офф Лиги чемпионов: что им нужно в последнем туре?

Азербайджанский "Карабах" находится в шаге от исторического события для своей страны. Команда имеет реальные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, что устроит коллектив в заключительном туре общего этапа.

После семи туров агдамцы находятся на 18-м месте в турнирной таблице, имея в активе десять баллов. Первая восьмёрка проходит в 1/8 финала напрямую, а команды, занявшие 9-24 места - отправляются в дополнительный раунд плей-офф.

"Карабах" вырвал важную победу над клубом Бундеслиги

Накануне чемпионы Азербайджана принимали на своём поле франкфуртский "Айнтрахт", который занимает седьмую позицию в текущем розыгрыше Бундеслиги. У немцев было всего четыре набранных очка, и они приехали только ради победы, чтобы сохранить шансы на плей-офф.

Однако "Карабах" это не заботило, посколько у них своя мотивация, и им тоже нужны были три очка. В итоге азербайджанский клуб проявил себя активнее и эффективнее у чужих ворот - 3:2. Хотя к 80-й минуте они уступали 1:2, но голы Камило Дурана (80') и Бахлула Мустафазаде (90+4') сотворили камбэк хозяев.

И это при том, что у команды целый месяц не было официальных матчей, ведь после 21 декабря чемпионат ушёл на зимний перерыв. В январе агдамцы проводили только товарищеские встречи, и всё равно смогли нанести поражение находящимся в игровом тонусе немцам.

Это уже третья победа "Карабаха" в этом розыгрыше. В семи матчах команда забила 13 голов и пропустила 15. И это при том, что трансферная стоимость их состава не доходит даже до 30 миллионов евро. Поэтому не зря сравнивают результаты агдамцев и казахстанского "Кайрата", который замыкает турнирную таблицу. Но за "Карабах" говорит еврокубковый опыт, ведь они почти каждый год выступают на таком уровне.

Кстати говоря, "Кайрату" отчаиваться тоже не стоит, ведь это их дебютный сезон в Лиге чемпионов. К примеру, год назад "Карабах" занял последнее место на общем этапе Лиги Европы, добыв лишь одну победу при семи поражениях!

А вот все результаты азербайджанцев в этом розыгрыше Лиги чемпионов:

"Бенфика" 2:3 "Карабах"

"Карабах" 2:0 "Копенгаген"

"Атлетик" 3:1 "Карабах"

"Карабах" 2:2 "Челси"

"Наполи" 2:0 "Карабах"

"Карабах" 2:4 "Аякс"

"Карабах" 3:2 "Айнтрахт"

Шансы на плей-офф невероятно велики

Начнём с того, что "Карабах" уже играл в весенней части еврокубков. В сезоне 2021/22, когда клуб выступал в одной группе Лиги конференций с "Кайратом" (дважды обыграли казахстанцев со счётом 2:1 - Прим. автора), они смогли пробиться в раунд плей-офф, где проиграли "Марселю" с общим счётом 1:6.

А в сезоне 2023/24 они пробились в весеннюю часть уже Лиги Европы. В раунде плей-офф в овертайме дожали "Брагу" (6:5), а в 1/8 финала дали настоящий бой будущим финалистам турнира - "Байеру" Хаби Алонсо. 2:2 дома и 2:3 на выезде - леверкузенцам было очень непросто, а "Карабах" покинул еврокубки с высоко поднятой головой.

Теперь, спустя ещё два года, они могут пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Всё зависит от результатов последнего тура, который состоится 28 января. "Карабах" сыграет на выезде с "Ливерпулем" , идущим на четвёртом месте с 15 баллами. При этом красные ещё не обеспечили себе автоматический выход в 1/8 финала, поэтому они точно выйдут на поле с боевым настроем.

Сейчас у "Ливерпуля" серия из 13 матчей без поражений, и сложно представить сценарий, по которому "Карабаху" удастся обыграть титулованных соперников на их же поле. Однако в данной ситуации азербайджанскому коллективу поможет даже один набранный балл.

Хотя и без очков шансы у "Карабаха" хорошие. Опередить азербайджанцев гипотетически могут девять команд, но если перейти к парам последнего тура, то их количество сокращается до восьми, так как(7) и "Марсель" (9) играют друг с другом, и только один из них может оказаться выше "Карабаха".

Можно представить, что "Байер" дома обыграет "Вильярреал" и окажется выше "Карабаха". Можно представить, что "Монако" обыграет дома "Ювентус", а "Атлетик" - "Спортинг". Что "Олимпиакос" в гостях закроет "Аякс", а "Наполи" дома справится с "Челси".

Но даже при таких параллельных результатах и своём поражении азербайджанцы будут 24-ми в таблице. Конечно, есть риск упасть за пределы зоны плей-офф, но для этого ПСВ должны обыгрывать дома "Баварию" либо "Копенгаген" в гостях "Барселону", во что не верится совсем. Поэтому даже без очков "Карабах" способен закрепиться в топ-24, но желательно не рисковать и постараться побороться на "Энфилде".

Если же будет ничья, то "Карабах" потенциально может завершить общий этап в топ-20, а в случае победы никаких сомнений в весенней части турнира точно не будет.

Проход "Карабаха" в плей-офф станет доказательством того, что футбол играется не на бумаге, а деньги играют не самую главную роль. История уже помнит похожие сенсации из прошлого. К примеру, 14 лет назад в плей-офф пробился кипрский, чей состав на тот момент оценивался в 15 миллионов евро.

Добавим, что 15 команд уже обеспечили себе выход в плей-офф, а "Арсенал" (21) и "Бавария" (18) уже гарантировали себе прямой выход в 1/8 финала. "Айнтрахт" (4), "Славия" (3), "Вильярреал" (1) и "Кайрат" (1) лишились шансов на продолжение турнира. В заключительном туре алматинцы сыграют в гостях с лондонским "Арсеналом". Это будет битва двух команд с разных полюсов турнирной таблицы.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!