"Карабах" делает невозможное в ЛЧ: чем особенно их достижение и что их ждёт в плей-офф?

Азербайджанский "Карабах" набрал десять очков в восьми матчах общего этапа Лиги чемпионов и впервые пробился в плей-офф главного еврокубкового турнира. Более того, это первый случай в истории азербайджанского футбола, когда команде из этой страны удалось преодолеть групповой/общий этап. Корреспондент Vesti.kz на этом фоне вспомнил все подобные достижения клубов из стран бывшего СССР.

На общем этапе агдамцы в гостях обыграли "Бенфику" (3:2), а дома справились с "Копенгагеном" (2:0) и "Айнтрахтом" (3:2), а ещё сыграли вничью с "Челси" (2:2). Также случились домашнее поражение от "Аякса" (2:4), а ещё гостевые от "Атлетика" (1:3), "Наполи" (0:2) и "Ливерпуля" (0:6). В итоге команда вышла в стыки с 22-го места общего этапа.

Азербайджан - третья страна постсоветского пространства в плей-офф ЛЧ

Начиная с сезона 1992/93, когда Кубок европейских чемпионов (КЕЧ) был преобразован в Лигу чемпионов (ЛЧ), клубы из стран бывшего СССР выходили в плей-офф турнира 15 раз. И сейчас "Карабах" прервал самое длительное молчание команд из этого региона - последним до них в плей-офф играл донецкий "Шахтёр" в кампании 2017/18, когда украинский клуб в 1/8 финала проиграл "Роме" из-за правила гостевого гола (2:2).

"Карабаху" удалось сделать то, что получалось только у российских и украинских клубов - выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Команды из Беларуси, Казахстана, Армении, Литвы, Эстонии, Латвии, Грузии и Молдовы никогда этого не достигали. Ещё четыре страны - Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан - относятся к азиатской футбольной конфедерации.

"Карабах" - седьмой клуб из стран бывшего СССР в плей-офф ЛЧ

Если для азербайджанского футбола это первый подобный случай, то российские и украинские команды выходили в плей-офф по семь раз. Особо преуспел донецкий "Шахтёр" (четырежды), затем идут санкт-петербургский "Зенит" и киевское "Динамо" (по три раза), московский ЦСКА (дважды), а также московские "Спартак" и "Локомотив" (по одному разу).

Получается, тут четыре российских клуба, две команды из Украины и теперь один коллектив из Азербайджана.

Последние восемь выходов клубов из стран бывшего СССР в плей-офф завершались их поражениями в 1/8 финала, то есть сразу. Последняя команда, проходившая дальше - "Шахтёр" в 2011 году, когда они выбили "Рому" в 1/8 финала (6:2), но в четвертьфинале проиграли будущим триумфаторам турнира из(1:6).

В сезоне 2009/10 подобное удавалось и ЦСКА, который в 1/8 финала прошёл "Севилью" (3:2), но затем проиграл будущему чемпиону из "Интера" в четвертьфинале (0:2). А лучший показатель принадлежит "Динамо", которое в 1999 году дошло до полуфинала. Однако тогда плей-офф начиналась сразу с 1/4 финала, а не с 1/8 - киевляне прошли мадридский "Реал" (3:1), но вылетели от "Баварии" (3:4).

С кем и когда сыграет "Карабах" в плей-офф Лиги чемпионов?

Так как "Карабах" не попал в топ-8 команд общего этапа, прямого выхода в 1/8 финала нет, и команде предстоит сыграть стыковой раунд плей-офф. Сегодня, 30 января, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка, которая и определит соперника агдамцев. Начало мероприятия - в 16:00 по казахстанскому времени.

Уже известно, что в соперниках будут либо действующие чемпионы турнира из французского ПСЖ, либо английский клуб "Ньюкасл". Матчи этой стадии пройдут 17-18 и 24-25 февраля.

Также сегодня станет известно, с кем сыграет победитель пары с участием "Карабаха" в 1/8 финала. Вариантов тоже два - либо испанская "Барселона", либо английский "Челси", с которым азербайджанцы уже играли вничью на общем этапе (2:2).

Отметим, что "Карабах" имеет один из трёх самых недорогих составов в этом розыгрыше Лиги чемпионов - суммарный ценник 28,65 миллиона евро. Скромнее показатели только у кипрского(25,08 миллиона) и казахстанского "Кайрата" (12,43 миллиона).

Тем не менее клубу удалось пробиться в плей-офф и заработать 30,745 миллиона евро (18,45 миллиарда тенге) в виде выплат за участие и результаты. К сравнению, занявший последнее место на общем этапе "Кайрат" заработал 19,59 миллиона евро (11,75 миллиарда тенге). Но у "Карабаха" ещё есть возможность увеличить свои доходы, причём намного - всё зависит от успехов в плей-офф.

Добавим, что в таблице чемпионата Азербайджана "Карабах" занимает второе место с 36 очками, отставая от лидирующего "Сабаха" (40), в составе которого выступает казахстанский голкипер Стас Покатилов, на четыре пункта.

