Полузащитник сборной Уругвая и капитан мадридского "Реала" Федерико Вальверде обошёл Луку Модрича, Анхеля Ди Марию и Гонсало Игуаина в списке лучших бомбардиров клуба в истории Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Вальверде превзошёл достижение Модрича

Уругваец отличился в матче пятого тура общего этапа против эйндховенского ПСВ. Его гол во втором тайме при счёте 0:1 помог "Реалу" переломить ход встречи и одержать крупную победу со счётом 5:1.

Этот мяч стал для Вальверде девятым в 84 матчах Лиги чемпионов в составе мадридского клуба. Таким образом, он превзошёл результат сразу трёх бывших игроков "сливочных", на счету которых по восемь голов в турнире.

Аргентинский вингер Анхель Ди Мария забил восемь мячей в 39 матчах за "Реал" с 2010 по 2014 год, а его соотечественник форвард Гонсало Игуаин достиг такого же показателя за 48 встреч в период с 2006 по 2013 год. Легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич, ныне выступающий за итальянский "Милан", отличился восемь раз в 134 матчах Лиги чемпионов за мадридцев.

Вальверде стал одним из лидеров "Реала"

Уругвайский полузащитник присоединился к академии "Реала" в 2016 году, перейдя из "Пеньяроля" за пять миллионов евро. Со временем он закрепился в основном составе и стал одним из ключевых футболистов команды. В нынешнем сезоне Вальверде также начал исполнять обязанности капитана.

В текущем розыгрыше сезона 25-летний футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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