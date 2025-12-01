Лига чемпионов
Сегодня 13:52

Капитан "Олимпиакоса" готов к битве с "Кайратом": Астана стала для него особенным местом

Панайотис Рецос. Фото: ФК "Олимпиакос"©

Уже на следующей неделе, 9 декабря, на "Астана Арене" пройдёт матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Олимпиакосом". Греческий клуб уже имеет опыт выступлений на этом стадионе в еврокубках, причём в их составе есть игрок, который участвовал в игре девятилетней давности. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нём подробнее.

Вообще казахстанские и греческие клубы пересекаются в основных турнирах еврокубков в третий раз. В 2013 году в группе Лиги Европы друг с другом встречались карагандинский "Шахтёр" и ПАОК. К сожалению, горняки проиграли и в гостях (1:2), и в домашней игре на "Астана Арене" (0:2).

В 2016 году всё в той же Лиге Европы уже "Астана" билась с греками, но на сей раз - с "Олимпиакосом". В гостях столичные проиграли со счётом 1:4, а дома добыли ничью - 1:1. На гол Джордже Деспотовича гости ответили точным ударом Себы.

Капитан "Олимпиакоса" уже играл в Астане в еврокубках

Лидером на поле и в раздевалке "Олимпиакоса" является их 27-летний защитник Панайотис Рецос. На сегодняшний день он капитан команды, и для него это большая честь, как для воспитанника клуба.

В 2017 году, в возрасте 19 лет, он был продан греками в леверкузенский "Байер" за 17,5 миллиона евро. На протяжении пяти лет он принадлежал немцам, но заиграть в команде так и не сумел. Зато съездил в аренду в "Шеффилд Юнайтед" и "Сент-Этьен", а в 2022-м подписал контракт с итальянской "Вероной".

Летом того же года вернулся в "Олимпиакос" на правах аренды, а спустя год подписал полноценный контракт с красно-белыми. В итоге Рецос проводит уже четвёртый сезон подряд в родном клубе.


В сезоне 2016/17 18-летний Панайотис дебютировал в еврокубках. Первый матч в основной сетке Лиги Европы он провёл именно с "Астаной". Ту домашнюю игру "Олимпиакос" выиграл со счётом 4:1, а Рецос отыграл встречу целиком.

Уже спустя две недели он вновь провёл полный матч с "Астаной", но уже на "Астана Арене". Так что, для нынешнего капитана "Олимпиакоса" эти матчи были особенными, и он наверняка хорошо их помнит.

Спустя девять лет в составе греческого клуба не осталось никого, кроме Рецоса, кто играл с "Астаной" в Лиге Европы 2016/17. 

В текущем сезоне защитник сборной Греции Рецос провёл 16 матчей за "Олимпиакос" во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и заработал одно предупреждение. Во всех пяти матчах общего этапа Лиги чемпионов он вышел в старте, и только один раз был заменён в концовке игры.

В противостоянии с "Кайратом" тренерский штаб "Олимпиакоса" наверняка задействует связку центральных защитников Рецос - Лоренцо Пирола с первых минут. Поэтому с огромной долей вероятности Панайотис вновь сыграет на "Астана Арене" в еврокубках, спустя девять лет.

Фото: ФК "Астана"©️

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

