Капелло назвал причины поражения "Милана" от "Интера" в первом полуфинале ЛЧ

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Вчера 10:21
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Известный итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал поражение "Милана" от "Интера" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, передает Corriere dello Sport. Он высказался о вине наставника команды. 

"Тренер не может найти контрмеры, это не первое дерби, в котором они так играют. Полузащитники "Интера" всегда были свободны и создавали вдвое больше проблем. Что бы я сказал, если бы был тренером "Милана"? Я бы попросил всех напомнить нам о допущенных ошибках. "Интер" немного расслабился во втором тайме, и впереди еще один матч", - сказал Капелло. 

Напомним, итальянское дерби в прошло в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Номинальным хозяином встречи был "Милан". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Интера".

В другом первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" со счетом 1:1.

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Метки:
Милан ФК Интер Лига чемпионов Капелло Фабио

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