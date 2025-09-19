"Айнтрахт" устроил настоящий разгром "Галатасараю" в стартовом туре общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

На "Франкфурт Арене" немецкий клуб после пропущенного мяча сумел перевернуть игру и одержал впечатляющую волевую победу со счётом 5:1. Встречу обслуживал итальянский арбитр Марко Гуида.

Гости повели уже на восьмой минуте - Юнус Акгюн точным ударом застал хозяев врасплох. Однако дальше началось шоу франкфуртцев: на 37-й минуте Давинсон Санчес срезал мяч в собственные ворота, а в компенсированное время первого тайма "Айнтрахт" забил дважды - отличились Джан Узун и Жонатан Буркардт.

Во втором тайме Буркардт оформил дубль (66’), а Ансгар Кнауфф на 75-й минуте довёл счёт до разгромного.