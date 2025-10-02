Завершились матчи второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, по итогам которых определились новый лидер, передают Vesti.kz.

Соперники "Кайрата" в лидерах Лиги чемпионов

Так, на первое место в общей таблице по дополнительным показателям вышла мюнхенская "Бавария", набравшая шесть очков в двух играх. Столько же баллов у мадридского "Реала", французского "Пари Сен-Жермена", миланского "Интера", лондонского "Арсенала" и азербайджанского "Карабаха".

Седьмое и восьмое места, дающие прямые путевки в плей-офф Лиги чемпионов, занимают дортмундская "Боруссия" и английский "Манчестер Сити".

Таким образом, в лидерах Лиги чемпионов находятся сразу три соперника алматинского "Кайрата".

Клубы, занимающие с 9-го по 24-е места, сыграют в стыковых матчах за место в плей-офф.

Что касается "Кайрата", который впервые в своей истории пробился в основной раунд Лиги чемпионов, то алматинский клуб с 0 очков замыкает турнирную таблицу с разницей 1:9. Также без очков идут португальская "Бенфика" (2:4), испанский "Атлетик" (1:6) и нидерландский "Аякс" (0:6), но они находятся выше "Кайрата" за счёт лучшей разницы забитых/пропущенных голов.

Календарь матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Алматинский клуб стартовал в турнире с выездного поражения от лиссабонского "Спортинга" (1:4), а затем дома проиграл "Реалу" (0:5). Следующий матч "Кайрат" проведет дома в октябре.

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)