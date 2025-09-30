Лига чемпионов
Сегодня 12:04

Кто из легенд играл на "Центральном" в Алматы до Мбаппе ? Здесь Роналду, Бекхэм и не только

"Кайрат" в Лиге чемпионов. Фото: Аян Несипбеков©

Уже сегодня на "Центральном" в Алматы сыграют звёзды мадридского "Реала". Гостевой матч с "Кайратом" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов навсегда запомнится казахстанским болельщикам.

Разумеется, ожидается выход на поле Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и других известных игроков испанского клуба. В связи с этим корреспондент Vesti.kz вспомнил футболистов экстра-класса, которые уже играли на алматинском стадионе.

 Роналду забивал там ещё до получения "Золотых мячей"

В октябре 2007 года в Алматы состоялся матч отборочного цикла Евро-2008 между сборными Казахстана и Португалии. До 84-й минуты на табло была ничья, пока гости не вышли вперёд. В компенсированное время команды забили ещё по разу - сначала отличился 23-летний Криштиану Роналду, а затем Дмитрий Бяков отыграл один мяч - 1:2.

Только спустя год с небольшим Криштиану получит первый из пяти своих "Золотых мячей". Но уже тогда, осенью 2007-го, было ясно, что это игрок с огромным будущим.

Шевченко забивал победный гол на "Центральном"

В сентябре 2008 года сборная Казахстана играла уже в квалификации ЧМ-2010. На своём поле команда принимала соперников из Украины. Увы, но борьбы не получилось - 1:3 в пользу гостей. А второй мяч в ворота Давида Лории оформил обладатель "Золотого мяча-2004" Андрей Шевченко.

Бэкхем покорил сердца алматинцев. Но там он был не один

6 июня 2009 года на "Центральном" было так много звёзд мирового футбола, как никогда. Казахстан встречался с Англией в квалификации ЧМ-2010. Гости выиграли со счётом 4:0, забив по два мяча в каждом из таймов.

Главной звездой считался тогда уже 34-летний Дэвид Бекхэм. Да, он уже прошёл свой пик, но его знал абсолютно каждый, даже тот, кто не следил за футболом. На 75-й минуте встречи он вышел на замену, эмоционально "взорвав" трибуны.

Справедливости ради, нужно напомнить, что тогда на поле были Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Уэйн Руни, Джон Терри и другие звёзды той сборной Англии...

Когда голевая машина "сломалась" в Алматы

В начале сентября 2024 года в Алматы начался новый цикл Лиги наций. Казахстан играл против Норвегии. В составе гостей, конечно же, выделялся Эрлинг Холанд - один из сильнейших нападающих современности.

Но в той игре Холанд ничего не смог поделать с игрой Казахстана в обороне, впрочем, как и другие норвежские футболисты. Неожиданно для многих был зафиксирован счёт 0:0.

Сегодня же на "Центральном" сыграют Мбаппе и компания. Что ждёт их? Радость, как у Роналду и Шевченко, печаль как у Холанда, или они вовсе останутся на скамейке запасных и выйдут на замену в концовке, по примеру Бекхэма?

Матч "Кайрат" - "Реал" начнётся в 21:45 по казахстанскому времени. О прямой трансляции можете узнать здесь.

Фото: Vesti.kz (1), КФФ (2,5), Евгений Кравс (3), Kazakhstan Today (4)©️

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

