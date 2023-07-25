Кто из "Астаны" уже забивал в ворота загребского "Динамо"? Это не Томасов и не Аймбетов

Уже сегодня, 25 июля, "Астана" проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против загребского "Динамо" (Хорватия). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о футболистах казахстанского клуба, которые ранее уже противостояли лучшей команде Хорватии. Таковых не так уж и много.

Первая встреча между командами пройдет на стадионе "Динамо" и начнется в полночь по времени Астаны. Ответная игра состоится в столице Казахстана 2 августа.

Йосип Чондрич - 11 матчей

29-летний хорватский голкипер сыграет против команды из своего родного города. Он никогда не был в системе динамовцев, однако играл против них за "Рудеш" и "Истру" в чемпионате Хорватии. Всего он принял участие в 11 встречах с "Динамо", и статистика тут далеко не в пользу нынешнего вратаря "Астаны".

Клубы Чондрича одержали всего одну победу при двух ничьих и восьми поражениях. Сам Йосип пропустил 21 гол, лишь дважды сохранив свои владения в неприкосновенности. Также в одной из игр вратарь заработал предупреждение.

Степан Лончар - 13 матчей

С 2018-го по 2021-й новичок "Астаны" играл в Хорватии в составе "Риеки". Сейчас на счету 26-летнего хавбека 13 проведенных матчей против "Динамо" в чемпионате и кубке Хорватии. Но статистика противостояния с загребцами у Лончара куда лучше, чем у Чондрича.

"Риека" с Лончаром в составе пять раз обыграла "Динамо", три раза сыграла вничью, а еще пять раз проиграла. Все достаточно ровно. На счету Степана один гол и два ассиста. В январе 2021-го он провел памятный матч с "Динамо" на выезде, забив гол и сделав ассист. В итоге "Риека" выиграла со счетом 2:0.

Марин Томасов - 19 матчей

Естественно, что именно у 35-летнего хорватского лидера "Астаны" наибольшее количество матчей против самого доминирующего клуба из своей страны. Он провел 19 матчей с этим соперником в составах "Задара", "Хайдука", "Риеки" и "Астаны". Причем Томасов - единственный футболист, игравший за "Астану" в противостоянии с "Динамо" пять лет назад, когда загребцы прошли казахстанцев в ЛЧ - 3:0 (2:0, 1:0).

Но мы уже рассказывали о том, почему у Томасова ужасные воспоминания о матчах с "Динамо". В 19 встречах его команды одержали всего три победы при семи ничьих и девяти поражениях. А в них Марин не забил ни одного гола, отметившись лишь ассистом и желтой карточкой. Может, именно в 20-м матче Томасову улыбнется удача?

Бонус: двое нападающих играли за "Астану" против "Динамо" в юношеской лиге УЕФА.

23-летний Владислав Прокопенко и 22-летний Станислав Басманов тоже играли с "Динамо", но на юношеском уровне. В ноябре 2018-го футболисты дублирующего состава "Астаны" сыграли с лучшими воспитанниками динамовцев в аналоге ЛЧ среди юношей.

"Динамо" прошло в следующую стадию, выиграв с общим счетом 4:2 (1:1, 3:1). Прокопенко отыграл без замен в обеих встречах, отметившись голом в первом матче. Этим мячом Владислав открыл счет в противостоянии и подарил надежду астанчанам. В ответной игре нападающий отметился лишь желтой карточкой.

Басманов домашний матч пропустил, но в ответной встрече появился на замену на 76-й минуте. Но в итоге помочь своей команде Станислав не смог.

Так или иначе оба сыграли против центрального защитника Йосипа Шутало, который прямо сейчас является самым дорогостоящим футболистом "Динамо" (18 миллионов евро). Его трансферная стоимость даже выше, чем суммарный ценник всех футболистов "Астаны" (14,18 миллиона). Также в одной из игр принял участие вингер Антонио Марин, который и сейчас принадлежит загребцам.

Шутало №6 (справа) встречает Прокопенко №80 (в центре)

Напомним, что в прямом эфире матч между "Динамо" и "Астаной" покажет телеканал Qazsport.

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Фото: ФК "Астана"©️