"Астана" готова к вылету из Лиги чемпионов? Томасов сделал неожиданное заявление

Полузащитник "Астаны" Марин Томасов прокомментировал предстоящий первый матч против загребского "Динамо" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sportske novosti.

"А когда-то я не смог попасть в "Динамо". Я пытался несколько раз, но у меня ничего не получалось. И теперь я играю за "Астану" против "Динамо" во второй раз. Впервые это было в 2018 году, когда они нас выиграли со счетом 2:0 в Астане и 1:0 на "Максимире". Тогда все было иначе, чем сегодня. Наше положение было хуже. После этого мы три года не могли попасть в группы еврокубков, потому что приезжали люди, которые думали, что знают о футболе все. Но попасть в групповой этап еврокубков не так просто. "Динамо" тогда было очень хорошим, качественным, организованным, играли против нас очень дисциплинированно и умно", - сказал Томасов.

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Также хорват высказался об уровне нынешнего "Загреба" и рассказал о задачах "Астаны":

"Я почему-то убежден, что "Динамо" пятилетней давности было лучше, чем сегодняшнее. Впрочем, и у этого "Динамо" есть качество, оно хорошее, но, повторюсь, то было сильнее для меня. Знаешь, что я вам скажу? Пройдя тбилисское "Динамо", мы выполнили свою задачу в квалификации Лиги чемпионов. У нас нет необходимости выходить в Лигу чемпионов, мы будем бороться за попадание в группу какого-либо турнира - Лиги Европы или Лиги конференций. Конечно, не поймите меня неправильно, мы будем яростно бороться с загребским "Динамо" за Лигу чемпионов, но мы не находимся в состоянии стресса, на нас не оказывается давление".

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Относительно фаворита Томасов признал, что "Динамо" имеет небольшое преимущество:

"Я никогда никому не скажу, что они лучше! На бумаге может быть, Динамо – небольшой фаворит. Однако, вы увидите это, мы не сдадимся. Если они будут лучше нас на поле, то в конце я пожму им руку, скажу: "поздравляю, вы были лучше", и мы пойдем дальше за групповым этапом, но уже не Лиги чемпионов".

Напомним, первый матч между "Астаной" и "Динамо" состоится в ночь с 25 на 26 июля в Загребе, а ответная игра пройдет 2 августа в Астане.

Выход во второй квалификационный раунд ЛЧ гарантирует "Астане" как минимум участие в третьем раунде Лиги Европы и раунде плей-офф Лиги конференций.

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