Снова в ЛЧ спустя 5 лет. Как поменялись составы "Астаны" и загребского "Динамо" за это время?

На следующей неделе "Астане" предстоит провести первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с хорватским "Динамо" из Загреба. Это будет вторая еврокубковая дуэль этих клубов, ведь в 2018 году они уже оспаривали выход в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из футболистов все еще защищает цвета своих команд спустя пять лет.

В августе 2018-го два флагмана своих стран схлестнулись в битве за путевку в финальный раунд отборочного цикла Лиги чемпионов. Первый матч проходил в столице Казахстана, и он завершился победой гостей со счетом 0:2. В составе "Динамо" отличились Марио Будимир и Дани Ольмо. Через неделю хорватский коллектив добыл еще и домашнюю победу благодаря точному удару вышедшего на замену Марио Гаврановича - 1:0. Так, с общим счетом 3:0, "Динамо" прошло "Астану", оставив казахстанский клуб без главного еврокубкового турнира.

Прошло пять лет. Для кого-то покажется, что это не так много. Однако в командах с тех пор осталось считанное количество игроков. В "Астане" таковых всего двое, а в "Динамо" - четверо. Давайте перейдем к персоналиям.

В составе "Астаны" по-прежнему выступают капитан Абзал Бейсебеков и хорватский полузащитник Марин Томасов. Если Бейсебекову пять лет назад тренер Роман Григорчук не доверил ни минуты на поле (ни дома, ни на выезде), то Томасов играл. На "Астана Арене" он отыграл 80 минут, после чего был заменен на Романа Муртазаева, а в гостях провел полный матч. Однако результативными действиями не отметился, впрочем, как и все астанчане.

А вот "Динамо" сохранило в своих рядах сразу четырех игроков из состава образца 2018 года. В первую очередь это голкипер Даниэль Загорац и защитник Кевин Теофиль-Катрин. Они отыграли от звонка до звонка оба матча. Также в этот список вошли оборонец Дино Перич и известный вратарь хорватской сборной Доминик Ливакович. Перич остался на скамейке в Астане, а в Загребе вышел на замену в концовке. Ливакович же не приезжал в Казахстан, а в домашней встрече был запасным.

Где играют футболисты "Астаны", которые были в составе команды на матчи с "Динамо" в 2018-м?

В заявке на два матча суммарно было 19 футболистов. В клубе остались только Томасов и Бейсебеков. В других казахстанских командах сейчас выступают Дмитрий Шомко ("Актобе"), Серикжан Мужиков ("Тобол"), Сергей Малый ("Ордабасы") и Муртазаев ("Шахтер").

Ненад Эрич, Антонио Рукавина, Евгений Постников и Иван Маевский уже завершили карьеру, а Джуниор Кабананга и Александр Мокин находятся без клубов. В Европе играют четыре футболиста, причем все они участвуют в еврокубках: Марин Аничич ("Сараево"/Лига конференций), Ласло Кляйнхайслер ("Панатинаикос"/Лига чемпионов), Ричард Алмейда ("Карабах"/Лига чемпионов) и Рангело Янга ("ЧФР"/Лига конференций).

В России выступают Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА) и Алексей Щеткин ("Кубань"), а в Бразилии "пылит" Педро Энрике ("Интернасьонал"). Главный тренер Григорчук сейчас трудится у себя на родине - в украинском "Черноморце".

Где футболисты "Динамо", которые были в составе команды на матчи с "Астаной" в 2018-м?

В двух матчах в заявке динамовцев было 20 футболистов. Загорац, Теофиль-Катрин, Перич и Ливакович все еще принадлежат загребскому клубу. Любопытно, что никто из того состава свою карьеру еще не завершил.

В топ-5 европейских чемпионатов выступают Петар Стоянович ("Эмполи"), чемпион Италии Амир Ррахмани ("Наполи"), а также звезда сборной Испании Ольмо ("РБ Лейпциг"). В других европейских командах числятся Амер Гояк ("Ференцварош"), Изет Хайрович ("Арис Салоники"), Мислав Оршич ("Трабзонспор"), Адриан Шемпер ("Комо"), Иван Шуньич ("Бирмингем") и Дамиан Кадзьор ("Пяст").

Армин Ходжич, Боян Кнежевич, а также авторы двух из трех голов - Будимир и Гавранович - сейчас в статусе свободных агентов. Эмир Дилавер ("Риека") и Марин Леовац ("Локомотива") выступают в Хорватии, но уже за другие команды, а Ариян Адеми уехал в Китай, чтобы защищать цвета "Бэйцзин Гоань".

Главный тренер Ненад Белица с тех пор уже возвращался в Казахстан. В прошлом году он тренировал "Осиек", который был выбит "Кызыл-Жаром" из Лиги конференций. Но сейчас хорватский специалист работает уже в турецком "Трабзонспоре", где вновь встретился со своим подопечным по "Динамо" Оршичем.

Отметим, что первый матч между "Астаной" и "Динамо" пройдет во вторник, 25 июля, в столице Хорватии. А 1 августа, состоится ответная встреча на поле казахстанского клуба.

Победитель противостояния пройдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, тем самым гарантировав себе как минимум групповой этап Лиги конференций. Проигравший же окажется в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Фото: ФК "Астана" (1-3), Vesti.kz (4,5)©️

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