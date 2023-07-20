"Астана" сыграет с хорватским клубом в ЛЧ. Почему для Томасова это кошмар, а не радость?

Марин Томасов - живая легенда "Астаны". 35-летний хорват является лучшим бомбардиром (94) и лучшим ассистентом (79) в истории столичного клуба, а также входит в топ-5 по количеству проведенных матчей (212). На следующей неделе ему, как и всей команде, предстоит матч с загребским "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz - о том, почему Томасов не любит играть с этим соперником.

Казалось, что больше всех жеребьевке "Астаны" в еврокубках порадовались вратарь Йосип Чондрич и полузащитник Томасов. Все-таки они хорваты, и теперь они могут съездить к себе на родину прямо в разгар сезона. Возможно, для Чондрича это действительно неплохая новость, ведь он родился в Загребе, но для Марина это не самый лучший вариант.

Томасов родился на берегу Адриатического моря, в городе Задаре. В 2012 году футболист был близок к переходу в "Динамо", и уже позировал с футболкой столичных. Но позже стало известно, что к тому моменту игрок еще не расторг контракт с "Задаром", и в итоге сделка сорвалась - Томасов уехал в Германию. Он так никогда и не поиграл за столичное "Динамо", зато выступал за "Хайдук" и "Риеку", которые в Загребе считаются вражескими командами. Но это не единственная причина, почему Томасову вряд ли приятно играть с "Динамо".

За всю свою карьеру Марин провел 19 матчей против загребского "Динамо": семь игр - за "Хайдук", шесть - за "Риеку", четыре - за родной "Задар", еще две - за "Астану" в Лиге чемпионов 2018/19. Теперь взглянем на статистику. На счету команд Томасова всего три победы при девяти поражениях. Еще семь матчей завершились вничью.

Но еще более печальной выглядит индивидуальная статистика Томасова против "Динамо". Отыграв порядка 1200 минут в 19 матчах, Марин не забил ни одного гола и отметился всего одним ассистом. Причем эта голевая передача была отдана в самом первом матче полузащитника против загребцев, еще в далеком 2007 году. Если хотите понять, насколько это было давно, то отметим: в том матче за "Динамо" играл Лука Модрич.

Следующие 18 матчей с этим соперником стали для Томасова максимально сухими с точки зрения статистики. А когда игры проходили на динамовском стадионе "Максимир", команды Марина лишь дважды сыграли вничью, проиграв в оставшихся пяти поединках.

Теперь Томасов готовится в 20-й раз в карьере сыграть против загребского "Динамо". Как вы уже поняли, это противостояние вызывает у легенды "Астаны" противоречивые чувства. Вроде и будет играть на своей родине, но против самого кошмарного соперника в карьере.

Может, именно в этот раз Томасову удастся открыть счет своим голам в матчах с "Динамо". По крайней мере, в "Астане" будут на это надеяться, ведь Марин по-прежнему является важным игроком стартового состава.

Напомним, что матчи между "Динамо" и "Астаной" пройдут 25 июля и 1 августа. Первая игра состоится в Загребе, ответная - в Астане.

Фото: ФК "Динамо Загреб" (1), ФК "Астана" (2,3)©️