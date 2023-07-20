"Астана" совершила камбэк и вышла во второй раунд Лиги чемпионов

Лига Чемпионов УЕФА, Отборочный раунд 1
Голы:Камара (Омар), 22 (1:0); Бейсебеков (Аманович), 50 (1:1); Дарбо (Аманович), 51 (1:2)
"Астана" провела ответный матч с тбилисским "Динамо" в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Встреча состоялась на стадионе "Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе". Первыми счет в матче открыли хозяева. На 21-й минуте отличился нападающий "Динамо" Усман Камара.
После перерыва "Астана" сумела переломить ход игры. Сначала на 50-й минуте Абзал Бейсебеков сравнял счет, а спустя минуту Дембо Дарбо вывел гостей вперед.
Напомним, первая встреча команд прошла в Казахстане на "Астана Арене" и завершилась ничьей 1:1.
Таким образом, "Астана" победила по сумме двух матчей с общим счетом 3:2 и прошла дальше, тогда как "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов.
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