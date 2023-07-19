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"Астана" забила два гола за минуту в матче Лиги чемпионов

"Астана" забила два гола за минуту в матче Лиги чемпионов
©ФК "Астана"

Футболисты "Астаны" забили два мяча подряд в ворота тбилисского "Динамо" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Сначала на 50-й минуте Абзал Бейсебеков сравнял счет (1:1), а спустя минуту Дембо Дарбо вывел "Астану" вперед.

Напомним, первая встреча команда прошла в Казахстане на "Астана Арене" и завершилась ничьей 1:1.

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Метки:
Астана ФК Лига чемпионов

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