В Мюнхене прошел финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались "ПСЖ" и "Интер" передают Vesti.kz.

Разгромную победу со счетом 5:0 одержал французский "ПСЖ".

На 12-й минуте защитник Ашраф Хакими открыл счет в матче с передачи вингера Дезире Дуэ. На 20-й минуте Дуэ удвоил преимущество парижан. На 63-й минуте Дуэ оформил дубль и довел преимущество "ПСЖ" до крупного. На 73-й минуте вингер Хвича Кварацхелия забил четвертый мяч французской команды. На 86-й минуте полузащитник Сенни Маюлу установил окончательный счет — 5:0.

Таким образом, "ПСЖ" завоевал главный клубный трофей Европы — впервые в своей истории. "Пари Сен-Жермен" завоевал четыре трофея в сезоне-2024/2025, взяв квадрупл по итогам кампании.

"ПСЖ" стал первой командой в истории футбола, которой удалось выиграть финал Лиги чемпионов УЕФА/Кубка европейских чемпионов с разницей в пять голов.