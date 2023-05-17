"Интер" победил "Милан" и стал первым финалистом Лиги чемпионов

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Сегодня 02:51
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Миланский "Интер" стал первым финалистом Лиги чемпионов сезона 2022/23, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ответном матче 1/2 финала "черно-синие" обыграли "Милан". Встреча земляков завершилась со счетом 1:0 в пользу "Интера", который был хозяином ответного противостояния.

Единственный гол на 74-й минуте забил аргентинский форвард Лаутаро Мартинес.

Отметим, что в первом матче команда Симоне Индзаги обыграла "Милан" со счетом 2:0.

Второй финалист Лиги чемпионов определится в ночь на 18 мая. В этой встрече английский "Манчестер Сити" будет принимать мадридский "Реал". Первая игра в Испании завершилась вничью - 1:1.

Финал пройдет 10 июня в Стамбуле.

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Метки:
Лига чемпионов Милан ФК Интер

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