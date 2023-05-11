"Интер" обыграл "Милан" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Вчера 02:56
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"Интер" одержал победу над "Миланом" в 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Итальянское дерби прошло в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Номинальным хозяином встречи был "Милан".

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Интера".

Счет на восьмой минуте открыл армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

Спустя три минуты после гола Мхитаряна гол забил боснийский форвард Эдин Джеко.

По ходу матча полузащитник "Милана" Сандро Тоналли сотряс каркас ворот соперника. А в одном из эпизодов испанский арбитр Хесус Хиль Мансано не стал назначать пенальти в ворота "Милана". Судья прибег к просмотру VAR после попадания мяча в руку одного из игроков красно-черных.

Ответный матч пройдет в ночь на 17 мая по времени Астаны.

Отметим, что в другом полуфинале испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити" сыграли вничью в Мадриде - 1:1.

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Метки:
Лига чемпионов Милан ФК Интер

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