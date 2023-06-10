"Интер" кое-что подготовил против Холанда - Индзаги о финале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился своими мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Также он высказался о норвежском бомбардире английского клуба Эрлинге Холанде, сообщают Vesti.kz.

Решающий матч команд состоится в ночь на 11 июня в Стамбуле.

- "Сити" - сильнейшая команда в мире, те несколько поражений, которые они потерпели, доказывают это. Но нас 11 и их 11, у нас была фантастическая серия, мы заслужили быть в финале, и мы здесь, чтобы разыграть свои карты, - приводит его слова Sky Sport Italia.

- Один из ключевых моментов вашей последней пресс-конференции - "никакого страха". Будете ли вы говорить это игрокам?

- Мне повезло тренировать игроков, которые участвовали в стольких финалах, поэтому нам потребуются ясный ум и отвага. Нам нужно быть внимательными, чтобы оставаться в игре, потому что будут трудные моменты.

У нас есть прекрасная возможность написать историю нашего клуба, это будет очень сложно, но мы постараемся. Мы приложим все усилия. Вместе - это то слово, которое привело нас так далеко, и вместе мы попытаемся совершить этот подвиг. Я вижу спокойствие в ребятах, ясно, что чем ближе встреча, тем больше растет напряжение. Мы знаем, что этот матч значит для "Интера".

- Как собираетесь играть против Холанда?

- "Сити" - это не только Холанд. Но мы знаем его силу. Мы кое-что подготовили против него, но защищаться придется всему "Интеру". Нам придется сдерживать не только Холанда, но и весь "Сити". Их оборона надежна, они пропустили очень мало в этом сезоне. Постараемся сыграть так, как нужно для финала.

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