Индзаги назвал фаворита финала Лиги чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 11:17
©inter.it

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz.

Он состоится 10 июня в Стамбуле (Турция).

"Выйдет ли Лукаку в стартовом составе?

Посмотрим, впереди еще две недели. Мы сделаем свой выбор, но он всегда играет на благо команды. В последние недели все нападающие чередовались, потому что мы играли каждые три дня.

Мы все знаем, что "Манчестер Сити" - сильнейшая команда в мире, они фавориты, но мы отдали все силы, чтобы попасть сюда, и отдадим все силы в этот вечер тоже. У них 23-24 отличных игрока, так что невозможно выбрать одного лучшего или двух, за которыми нужно следить", - приводит слова Индзаги Football Italia.

Между тем представители СМИ намекнули, что 10 июня у вратаря "Интера" Андре Онана будет много работы. У Индзаги нашлось что на это ответить:

"Онана - фантастический вратарь, который сразу же попытался заявить о себе. Он делит роль с Самиром Хандановичем, который получил место в финале Кубка Италии не только потому, что он капитан, а потому что он отличный вратарь, и он доказал это в матче против "Фиорентины".

У Онана большой опыт, он также отличный человек, который имеет правильный настрой, позитивен и, возможно, ему пришлось отдохнуть в нескольких матчах, где он хотел играть, но никогда не жаловался".

Напомним, что "Интер", набрав 69 очков в 37 матчах, идет на втором месте в таблице за тур до конца Серии А. "Манчестер Сити" уже гарантировал себе золотые медали в английской премьер-лиге (АПЛ).

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.

Метки:
Интер Манчестер Сити Лига чемпионов

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:13
Лига чемпионов
"Этот титул мы хотим больше всего". Бальде - о Лиге чемпионов
Сегодня , 11:17
Лига чемпионов
Индзаги назвал фаворита финала Лиги чемпионов
Вчера , 15:00
Лига чемпионов
Лучший футболист Англии назвал самый любимый матч в своей карьере
26 мая, 19:49
Лига чемпионов
Этому нет оправдания - Салах о непопадании "Ливерпуля" в Лигу чемпионов
26 мая, 16:53
Лига чемпионов
В "МЮ" прокомментировали выход в Лигу чемпионов
26 мая, 09:49
Лига чемпионов
"Ливерпуль" остался без Лиги чемпионов впервые с 2016 года
25 мая, 15:25
Лига чемпионов
Это как Иисус Христос, который отправился в Рим и прогулялся по Ватикану - Моуринью о выходе "Ромы" в ЛЧ
25 мая, 12:35
Лига чемпионов
Андрей Шевченко оценил сезон "Милана"
24 мая, 14:00
Лига чемпионов
"Клуб и фанаты этого заслуживают". Вратарь ПСЖ - о победе в Лиге чемпионов
24 мая, 12:55
Лига чемпионов
В Италии призвали уволить тренера "Интера" перед финалом Лиги чемпионов
© 2008 - 2023 ТОО «EML»