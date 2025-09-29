Искусственный интеллект предсказал, сколько очков наберёт "Кайрат" в общем этапе Лиги чемпионов и сможет ли выйти в плей-офф, передают Vesti.kz.
Алматинский клуб стартовал в турнире с крупного поражения от "Спортинга" в Португалии - 1:4. Далее подопечных Рафаэля Уразбахтина ждут семь матчей.Матчи "Кайрата" и прогноз по очкам от ИИ:
30 сентября: "Кайрат" – "Реал"
Шансов немного, даже дома. Вероятнее всего поражение.
Очки: 0
21 октября: "Кайрат" – "Пафос"
Это как раз шанс: соперник из Кипра не уровня грандов. Возможна победа или ничья.
Очки: 1–3 (прогноз: ничья)
6 ноября: "Интер" – "Кайрат"
Очень тяжёлый выезд в Милан. Вероятнее всего поражение.
Очки: 0
26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат"
Датчане крепкие, но не недосягаемые. Ничья возможна.
Очки: 1
9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос"
Греческий клуб обычно хорош в Европе, но дома в Алматы при поддержке трибун можно зацепить победу или ничью.
Очки: 1–3 (прогноз: ничья)
20 января: "Кайрат" – "Брюгге"
Сильный соперник, но дома шанс на сенсацию выше.
Очки: 0–1 (прогноз: минимальное поражение или ничья)
29 января: "Арсенал" – "Кайрат"
Очень тяжёлый матч в Лондоне. Практически без шансов.
Очки: 0
Очков: 3–5.
Вероятные очки: ничьи с "Пафосом", "Копенгагеном" и "Олимпиакосом".
Возможная победа над "Пафосом" даст шанс на 5–6 очков.
Место в таблице (среди 36 клубов):
С 3–5 очками обычно команды занимают 28–34 места, что не позволяет выйти в плей-офф (проходят 8 лучших команд из общей таблицы. Команды, занявшие с 9 по 24 места, примут участие в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала. Команды, занявшие 25-36 места, выбывают из турнира).
Вероятный итог: "Кайрат" завершит турнир в нижней части таблицы (30-е место ±2), но сможет набрать свои первые исторические очки в Лиге чемпионов.
