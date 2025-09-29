Искусственный интеллект предсказал, сколько очков наберёт "Кайрат" в общем этапе Лиги чемпионов и сможет ли выйти в плей-офф, передают Vesti.kz.

Алматинский клуб стартовал в турнире с крупного поражения от "Спортинга" в Португалии - 1:4. Далее подопечных Рафаэля Уразбахтина ждут семь матчей.

Матчи "Кайрата" и прогноз по очкам от ИИ:

30 сентября: "Кайрат" – "Реал"

Шансов немного, даже дома. Вероятнее всего поражение.

Очки: 0

21 октября: "Кайрат" – "Пафос"

Это как раз шанс: соперник из Кипра не уровня грандов. Возможна победа или ничья.

Очки: 1–3 (прогноз: ничья)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат"

Очень тяжёлый выезд в Милан. Вероятнее всего поражение.

Очки: 0

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат"

Датчане крепкие, но не недосягаемые. Ничья возможна.

Очки: 1

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос"

Греческий клуб обычно хорош в Европе, но дома в Алматы при поддержке трибун можно зацепить победу или ничью.

Очки: 1–3 (прогноз: ничья)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге"

Сильный соперник, но дома шанс на сенсацию выше.

Очки: 0–1 (прогноз: минимальное поражение или ничья)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат"

Очень тяжёлый матч в Лондоне. Практически без шансов.

Очки: 0

Итоговый прогноз ИИ:

Очков: 3–5.

Вероятные очки: ничьи с "Пафосом", "Копенгагеном" и "Олимпиакосом".

Возможная победа над "Пафосом" даст шанс на 5–6 очков.

Место в таблице (среди 36 клубов):

С 3–5 очками обычно команды занимают 28–34 места, что не позволяет выйти в плей-офф (проходят 8 лучших команд из общей таблицы. Команды, занявшие с 9 по 24 места, примут участие в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала. Команды, занявшие 25-36 места, выбывают из турнира).

Вероятный итог: "Кайрат" завершит турнир в нижней части таблицы (30-е место ±2), но сможет набрать свои первые исторические очки в Лиге чемпионов.

