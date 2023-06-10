Игроки сборной Казахстана выбрали фаворита финала Лиги чемпионов

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Сегодня 21:56
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Игроки сборной Казахстана в преддверии финала Лиги чемпионов назвали фаворита матча, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Решающий матч Лиги чемпионов - 2022/23 между английским "Манчестер Сити" и итальянским "Интером" пройдет в ночь на 11 июня в Стамбуле (Турция).

Почти все опрошенные уверенны в победе англичан. Так, успех "Манчестер Сити" предрекли: Асхат Тагыберген, Еркин Тапалов, Александр Марочкин, Сергей Малый, Абат Аймбетов, Темирлан Ерланов, Бекхан Шайзада, Рамазан Оразов, Ян Вороговский, Алибек Касым, Игорь Шацкий, Нуралы Алип, Эльхан Астанов, Максим Самородов и Михаил Габышев.

При этом Тагыберген считает, что гол в этой встрече забьет полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган, а Габышев надеется на победу "Интера".

Напомним, что сборная Казахстана ведет подготовку к июньским матчам отбора на Евро-2024 против Сан-Марино и Северной Ирландии.

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Метки:
Лига чемпионов Сборная РК по футболу Манчестер Сити Интер

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